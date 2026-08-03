Verkehrsunfall auf der L294 zwischen Westerburg und Hergenroth - Zeugenaufruf

Hierbei überfuhr ein Verkehrsteilnehmer auf der Fahrbahn liegende Gartengeräte. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Gartengeräte als Ladung von einem anderen Verkehrsteilnehmer transportiert, jedoch nicht ausreichend gesichert wurden und deshalb während der Fahrt auf die Fahrbahn gelangten.



Die Polizei Westerburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder zum Verursacherfahrzeug geben können, sich zu melden.



Bei dem Verkehrsunfall entstand ausschließlich Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0





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