

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg die L281 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Westerburg. Zeitgleich befuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wartburgkreis die B255 aus Richtung Langenhahn kommend und beabsichtigte, auf die L281 einzufahren.

An der Einmündung missachtete der 66-jährige Fahrzeugführer die Vorfahrt des von links kommenden Pkw. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Einer der Unfallbeteiligten wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



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