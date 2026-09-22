Verkehrsunfall auf der B49 durch Übermüdung

Ein 46-jähriger Sprinterfahrer kam in Richtung Koblenz fahrend alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und prallte in der Böschung gegen einen Baum. Der Fahrer aus dem Rheinland wurde durch den Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, erlitt glücklicherweise jedoch nur leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher gab an, dass er während der Fahrt eingeschlafen war. Es entstanden Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Neben der Polizei und dem DRK war auch noch die Feuerwehr vor Ort. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch einen Abschleppdienst mit zwei Kränen kam es für die Dauer von zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle.



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