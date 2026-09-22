Montabaur
Verkehrsunfall auf der B49 durch Übermüdung
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am 22.09.2026 um 16:55 Uhr kam es auf der B49 in Höhe Montabaur zu einem Verkehrsunfall mit länger andauernden Bergungsmaßnahmen.

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Ein 46-jähriger Sprinterfahrer kam in Richtung Koblenz fahrend alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und prallte in der Böschung gegen einen Baum. Der Fahrer aus dem Rheinland wurde durch den Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, erlitt glücklicherweise jedoch nur leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher gab an, dass er während der Fahrt eingeschlafen war. Es entstanden Sachschäden von mehreren Tausend Euro. Neben der Polizei und dem DRK war auch noch die Feuerwehr vor Ort. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch einen Abschleppdienst mit zwei Kränen kam es für die Dauer von zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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