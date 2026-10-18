Verkehrskontrollen vor der Polizeiinspektion Westerburg



Hierbei konnten innerhalb einer Stunde, bei geringem Verkehrsaufkommen, drei verbotswidrige Handynutzungen sowie drei Gurtverstöße festgestellt werden.

Um 14:15 Uhr wurde ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der VG Westerburg, aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurts kontrolliert. Im Rahmen eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests erreichte dieser einen Wert von 1,49 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde seine Fahrerlaubnis sichergestellt.



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