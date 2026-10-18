Westerburg
Verkehrskontrollen vor der Polizeiinspektion Westerburg
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Sonntag, den 18.10.2026, wurde im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr eine Kontrollstelle vor der Polizeiinspektion Westerburg durchgeführt.


Hierbei konnten innerhalb einer Stunde, bei geringem Verkehrsaufkommen, drei verbotswidrige Handynutzungen sowie drei Gurtverstöße festgestellt werden.
Um 14:15 Uhr wurde ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der VG Westerburg, aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurts kontrolliert. Im Rahmen eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests erreichte dieser einen Wert von 1,49 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen, weiterhin wurde seine Fahrerlaubnis sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
0266398050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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