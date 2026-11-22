Binnen dieser drei Stunden konnten 22 verbotswidrige Handynutzungen, acht Geschwindigkeitsverstöße, ein Tuningverstoß, zehn Gurtverstöße, sowie zwei Verstöße hinsichtlich der Sicherung von Kindern festgestellt werden. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Anbetracht der Gesamtheit der genannten Feststellungen, möchte die Polizeiinspektion Westerburg nochmal auf das Thema der Verkehrssicherheit aufmerksam machen. Gerade fahrzeugführende Personen haben im Hinblick auf die Gefahren des Straßenverkehrs eine besondere Pflicht zur Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit ist nicht nur für die eigene Sicherheit besonders wichtig, sondern die eigene Aufmerksamkeit schützt auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Daher wird die Polizeiinspektion Westerburg auch künftig Verkehrskontrollen durchführen, um auf diese Themen und Problematiken aufmerksam zu machen.



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