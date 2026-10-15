Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg



Hierbei konnten in der Ortslage Guckheim 11x Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, 5x Verstöße gegen die Handynutzung am Steuer und drei Fahrende hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt.

Auf der Umgehungsstraße L 288 in Fahrtrichtung Langendernbach waren vier Fahrzeugführende zu schnell und eine nutzte das Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt.

In der Gemarkung Rehe wurden jeweils vier Geschwindigkeits-, Handy- und Gurtverstöße, außerdem fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet.



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