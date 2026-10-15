Polizeidirektion Montabaur
Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Westerburg
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Guckheim / Gemünden / Rehe (ots) - Am Donnerstag, den 15.10.2026, wurden im Zeitraum 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr stationäre Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durchgeführt.


Hierbei konnten in der Ortslage Guckheim 11x Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit, 5x Verstöße gegen die Handynutzung am Steuer und drei Fahrende hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt.
Auf der Umgehungsstraße L 288 in Fahrtrichtung Langendernbach waren vier Fahrzeugführende zu schnell und eine nutzte das Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt.
In der Gemarkung Rehe wurden jeweils vier Geschwindigkeits-, Handy- und Gurtverstöße, außerdem fünf Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
POK'in Rausch
Telefon: 02663-98050


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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