Verkehrskontrollen der Polizei Westerburg

Im Zuge der Kontrollmaßnahmen erfolgte in der Neustraße in Westerburg eine Geschwindigkeitsmessung. Dabei wurden 20 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit zum Teil deutlich überschritten. Im Anschluss daran erfolgten intensive Kontrollen im Bereich Rennerod. Hier wurde ein 42jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Fahrzeugführer zudem unter Drogeneinwirkung stand, zudem führte er eine geringe Menge synthetischer Drogen mit sich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Abends wurde ein 44jähriger Pkw-Fahrer mit 100 km/H anstelle der in dem Bereich der B54 bei Rennerod erlaubten 70 km/H gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein Test ergab einen Wert von knapp unter 1,0 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Da es sich um einen Wiederholungstäter handelte, dürfte es durch die Bußgeldstelle zu einer Verdoppelung des Bußgelds auf mindestens 1000 Euro kommen.



