Verkehrskontrolle führt zur Einleitung mehrerer Strafverfahren

Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergab sich, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kraftrad besitzt. Außerdem lag keine gültige Versicherung für das Zweirad vor. Weiterhin stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.



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