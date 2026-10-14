Hachenburg
Verkehrskontrolle führt zur Einleitung mehrerer Strafverfahren
Symbolbild
dpa

Am 13.10.2026, gegen 14:30 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Hachenburg eine Motorcross-Maschine einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergab sich, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis für das Kraftrad besitzt. Außerdem lag keine gültige Versicherung für das Zweirad vor. Weiterhin stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.
Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg
POK Friesenhahn

Telefon: 02662-95580


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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