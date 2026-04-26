Verkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss

Der unfallverursachende PKW setzte seine Fahrt jedoch in Fahrtrichtung Emmerichenhain fort, woraufhin der Zeuge diesem folgte. Hierbei konnte der Zeuge feststellen, dass der Fahrzeugführer seinen PKW in deutlichen, ausschweifenden Schlangenlinien führte, wodurch der Gegenverkehr immer wieder zum Ausweichen gezwungen war.

Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten den PKW schließlich anhalten und eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrers feststellen. Dies hatte die Sicherstellung seines Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.



Sollten Sie zu den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern gehören, welche hierdurch gefährdet wurden, wenden Sie sich bitte an hiesige Polizeiinspektion.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 98050





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