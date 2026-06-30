Polizeidirektion Montabaur
Verkehrsgefährdung durch schwarzes Audi A5 Cabrio. Zeugen gesucht!
Symbolbild
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dpa

Nentershausen, BAB3, Km 97-86 in Fahrtrichtung Köln (ots) - Am 20.06.2026 kam es gegen 14:46 Uhr auf der BAB3 zwischen KM 97 und 86 zu einer Verkehrsgefährdung durch ein schwarzes Audi A5 Cabrio.

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Der Beschuldigte überholte in Fahrtrichtung Köln mehrere Verkehrsteilnehmer rechts, bis die Verkehrsdichte dies nicht mehr zuließ.
Danach scherrte er knapp vor einem anderen Pkw auf dem linken Fahrstreifen ein und bremste diesen und fünf weitere Verkehrsteilnehmer bis zum Stillstand aus.
Hierbei war es nur der guten Reaktion der anderen Fahrzeugführer geschuldet, dass es zu keinem Unfall kam.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Montabaur
in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

POK Freitag
Telefon: 02602 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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