Verfolgungsfahrt mit nicht zugelassenem PKW

Durch die Streifenwagenbesatzung wurde zuvor festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt waren. Nach Ansprache des Fahrzeugführers und Eröffnung der Verkehrskontrolle, beschleunigte dieser jedoch sein Fahrzeug und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt verlagerte sich von der Ortslage Nentershausen auf einen Feldweg in Richtung der Kläranlage Nentershausen, wo der PKW im weiteren Verlauf verunfallte und nicht weiterfahren konnte. Die drei Fahrzeuginsassen versuchten daraufhin zu Fuß zu flüchten, gaben den Gedanken jedoch schnell auf und wurden vor Ort gestellt. Es stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt, zudem war der PKW nicht versichert und zugelassen und die angebrachten Kennzeichen waren entstempelt.

Im Rahmen des Fluchtversuches wurden mehrere Personen auf dem Feldweg durch die rasante Fahrweise des Beschuldigten gefährdet. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, unter der Telefonnummer 02602-92260, zu melden. Insbesondere wird nach einer Radfahrerin gesucht, welche im Bereich der Kläranlage unterwegs war.



