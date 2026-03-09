Verfolgungsfahrt mit Motocross Maschine

Der anschließend avisierten Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrzeugführer durch Flucht zu entziehen. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch die Ortslage Emmerichenhain, die L 295, mehrere Feldwege und endete schließlich innerhalb der Ortslage Niederroßbach. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei den montierten Kennzeichen handelte es sich um eine Totalfälschung.

Gegen den Fahrzeugführer, sowie den Fahrzeughalter wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Westerburg wird auch künftig gleichgelagerte Kontrollmaßnahmen durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

02663/98050

piwesterburg.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell