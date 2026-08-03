Nastätten
Verfolgungsfahrt mit Kraftrad - Zeugen gesucht
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Nastätten - Oelsberg (ots) - Am 01.08.2026 gegen 11:45 Uhr sollte ein Kraftrad in Nastätten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Dieses entzog sich anschließend dieser Kontrolle. Die Verfolgung des Kraftrades erstreckte sich von Nastätten nach Oelsberg. Dort verlor sich die Spur des Kraftrades. Während der Verfolgung zeigten mehrere Passanten mittels Handzeichen, in welche Richtung sich das Kraftrad entfernte.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Person oder zum Kraftrad geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771 - 93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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