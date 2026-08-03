Verfolgungsfahrt mit Kraftrad - Zeugen gesucht

Dieses entzog sich anschließend dieser Kontrolle. Die Verfolgung des Kraftrades erstreckte sich von Nastätten nach Oelsberg. Dort verlor sich die Spur des Kraftrades. Während der Verfolgung zeigten mehrere Passanten mittels Handzeichen, in welche Richtung sich das Kraftrad entfernte.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Person oder zum Kraftrad geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771 - 93270





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