Verfolgungsfahrt - Fahrzeugführer flüchtet ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen



Der Fahrzeugführer entzog sich nach dem Einschalten des Anhaltesignals der Kontrolle und flüchtete durch Diez über die L318 in Richtung Aull. Die Fahrt wurde über die K28 in Richtung Gückingen und anschließend über die K27 in Richtung Hambach fortgesetzt. Das Fahrzeug wurde währenddessen mit deutlich überhöhten Geschwindigkeiten geführt. Zudem wurden im Rahmen der Flucht mehrere Verkehrsteilnehmer überholt.

Zwischen den Ortslagen Gückingen und Hambach stoppte der flüchtende Fahrzeugführer das Fahrzeug. Beide Personen versuchten anschließend zu Fuß durch ein Waldgebiet zu flüchten, konnten jedoch im Rahmen der Verfolgung durch die Polizeibeamten festgenommen werden.

Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurde festgestellt, dass die an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.



Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder durch den flüchtenden Fahrzeugführer gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

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65582 Diez



Telefon: 06432 601-0





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