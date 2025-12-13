Verdacht Verkehrsunfallflucht

Am Morgen des 13.12.2025 konnte am alten Sportplatz in Dausenau (Wirtschaftsweg nach Bad Ems) durch eine Spaziergängerin ein stark beschädigter PKW Ford Fiesta festgestellt werden.

In dem Fahrzeug selbst befand sich eine schlafende, männliche Person. Nach Aufnahme und weiterer Ermittlungen vor Ort durch die Polizei ergeben sich mehrere Straftatbestände, welche sich gegen die angetroffene Person richten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der PKW in der Nacht vom 12.12 - 13.12 im Bereich Nassau / Dausenau / Hömberg mindestens einen Unfall verursachte und anschließend von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Ems (026039700) erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Tel.: 02603-970-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell