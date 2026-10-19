Filsen
Vandalismus und Diebstahl in Filsen - Zeugen gesucht!
Symbolbild
Symbolbild
Friso Gentsch dpa

In der Ortslage Filsen kam es am frühen Sonntagabend, 18. Oktober, zu mehreren Sichtungen einer verdächtigen männlichen, stark alkoholisierten Person, die augenscheinlich nicht in Filsen wohnhaft zu sein schien.

Lesezeit 1 Minute

Diese Person versuchte in der Kirche St. Margaretha den Tabernakel aufzubrechen und randalierte im Innenraum. Der Täter beschädigte und durchwühlte im Anschluss ein geparktes nicht verschlossenes Fahrzeug in der Kirchstraße. Er zog dann weiter über die Straße Im Sanderweg, wo er eine Garage verwüstete. Auf seinem Streifzug in Richtung Osterspai beschädigte er die Sporteinrichtung Filsen im Mehlpuddel. Der Mann war auffällig groß, ca. 190cm bis 195cm, mitteleuropäische Erscheinung, blonde kurze Haare, rotblonder Dreitagebart, wirkte verwahrlost, schwarze Winterjacke mit Kapuze über dem Kopf und blaue Trainingshose. Wenn jemand diese Person aufgefallen ist oder in naher Zukunft auffällt, soll sich bitte umgehend mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen. Es könnte sein, dass die Person sich entlang der Rheinschiene bewegt, auch möglicherweise mit einem Fahrrad.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,
Polizeiinspektion St. Goarshausen,
Raatz, PHK

Telefon: 06771-9327-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren