Vandalismus und Diebstahl in Filsen - Zeugen gesucht!

Diese Person versuchte in der Kirche St. Margaretha den Tabernakel aufzubrechen und randalierte im Innenraum. Der Täter beschädigte und durchwühlte im Anschluss ein geparktes nicht verschlossenes Fahrzeug in der Kirchstraße. Er zog dann weiter über die Straße Im Sanderweg, wo er eine Garage verwüstete. Auf seinem Streifzug in Richtung Osterspai beschädigte er die Sporteinrichtung Filsen im Mehlpuddel. Der Mann war auffällig groß, ca. 190cm bis 195cm, mitteleuropäische Erscheinung, blonde kurze Haare, rotblonder Dreitagebart, wirkte verwahrlost, schwarze Winterjacke mit Kapuze über dem Kopf und blaue Trainingshose. Wenn jemand diese Person aufgefallen ist oder in naher Zukunft auffällt, soll sich bitte umgehend mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung setzen. Es könnte sein, dass die Person sich entlang der Rheinschiene bewegt, auch möglicherweise mit einem Fahrrad.



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Polizeidirektion Montabaur,

Polizeiinspektion St. Goarshausen,

Raatz, PHK



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