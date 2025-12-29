Durch den/die unbekannten Täter wurden in mehreren Roh-/Neubauten Fensterscheiben eingeworfen, sowie Fenster und Wände mit Farbschmierereien beschädigt.
Zudem wurden abgestellte Fahrzeuge zerkratzt, Scheiben eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren entwendet.
Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Höhr-Grenzhausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache
Telefon: 02604-94020
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Vandalismus in Höhr-Grenzhausen