Untershausen K166 – Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Untershausen - K166 (ots) - Am Montag, dem 07.04.2025, kam es gegen 19:19 Uhr auf der K166 zwischen den Ortslagen Untershausen und Winden zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW.

Hierbei wurden alle drei beteiligten Personen verletzt – mindestens eine davon schwer. Zwei von drei Beteiligten wurden mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Mit einem Ableben ist bei keinem Beteiligten zu rechnen.

Die genaue Verkehrsunfallursache ist bislang unbekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen.

Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Sowohl die Feuerwehr, als auch die Straßenmeisterei Montabaur waren an der Unfallörtlichkeit.

Die K166 musste für die Verkehrsunfallaufnahme ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



