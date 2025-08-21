Unterschlagung einer Handtasche ***ZEUGEN GESUCHT***

Beim Zurückbringen des Einkaufswagens, in den dafür vorgesehenen Unterstand in der Mitte des Kauflandparkplatzes, vergaß die Geschädigte die schwarze Handtasche aus dem Einkaufswagen zu entnehmen. Die Handtasche wurde wenig später im Supermarkt abgegeben. Hier stellte sich jedoch heraus, dass das Bargeld aus dem Geldbeutel fehlte.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Handtasche oder einer Person machen können, die die Handtasche aus dem Einkaufswagen genommen hat, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.



