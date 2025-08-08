Bei dieser konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter aktueller Drogenbeeinflussung stand. Im Fahrzeug konnte auch noch eine weiße Substanz gefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771-9327-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs
Bei dieser konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter aktueller Drogenbeeinflussung stand. Im Fahrzeug konnte auch noch eine weiße Substanz gefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.