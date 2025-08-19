Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein teures Strafverfahren.
Unter der Woche mit Alkohol am Steuer, fast direkt vor der Polizeiwache
