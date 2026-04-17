Unfallflucht zwischen PKW und Mofa ***ZEUGEN GESUCHT***

Aufgrund eines entgegenkommenden Linienbusses kam es zu verkehrsbedingten Wartevorgang und infolgedessen auch zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Mofa-Fahrer stürzte infolge des Zusammenstoßes. Der PKW-Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug, unterhielt sich mit dem Mofa-Fahrer und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663-98050) zu melden. Ebenso wird der PKW-Fahrer gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663 - 98050





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