Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Schwertransport





Gegen 23:32 Uhr befand sich der überbreite Schwertransport auf der Limburger Straße in Waldmühlen und fuhr in Richtung Rennerod. Aufgrund der Überbreite, wurde ein Vorbeifahren entgegenkommender Fahrzeuge durch Begleitfahrzeuge und einen Streifenwagen der Polizei unterbunden.



Ein entgegenkommender Pkw VW Golf missachtete jedoch die Absicherung und fuhr unvermittelt an dem Schwertransport vorbei. Dabei touchierte er mit der linken Fahrzeugseite die Ladung des Schwertransportes. Der Pkw VW Golf verlor dabei die Abdeckung des linken Außenspiegels.



Anschließend fuhr der VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hessen davon und konnte durch die nacheilenden Polizeibeamten nicht mehr aufgegriffen werden. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelgrauen VW Golf, mit einem Wiesbadener Kennzeichen gehandelt hat.



Durch den Zusammenstoß wurde die Ladung derart beschädigt, dass ein Schaden von etwa 16.000 Euro entstand. Die Polizei bittet diejenigen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter der unten aufgeführten Telefonnummer zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell