Unfall nach Überholvorgang - Suche nach Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges als Zeugen

Aus Richtung Gieleroth kommend wollte ein 49-jähiger Pkw-Fahrer einen anderen Pkw in einer unübersichtlichen Linkskurve überholen. Plötzlich bemerkte er dabei einen entgegenkommenden Pkw, bremste stark ab und versuchte sich wieder nach rechts auf den ursprünglichen Fahrsteifen einzureihen. Dabei beschädigte er die linke vordere Seite des zuvor überholten Pkw´s. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Der den beiden Fahrzeugen entgegenkommende Pkw musste zuvor stark abbremsen und nach rechts ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Anschließend fuhr er in Richtung Gieleroth weiter. Der oder die Fahrer-(in ) wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden um als Zeuge des Überholvorgangs eine Aussage zum Unfallhergang und zu seiner Gefahrensituation machen zu können.



Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

pihachenburg@polizei.rlp.de



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