Unfall mit verletzter Motorradfahrerin - Unfallverursacher flüchtig

Lollschied K 48 (ots) - Am Montag, dem 25.05.2026, gegen 14:40 Uhr kam es auf der K 48 Ortslage Lollschied zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 22-jährige Motorradfahrerin leicht verletzte.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein entgegenkommender dunkelblauer Dodge Durango auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Motorradfahrerin ausweichen musste. Hierbei kam diese von der Fahrbahn ab und stürzte. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Holzhausen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher können nachfolgender Polizeidienststelle mitgeteilt werden.



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