Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Am Freitag, den 22.05.2026 gegen 19:10 Uhr, kam es auf der L 330 zwischen Zimmerschied und Welschneudorf zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletztem Kradfahrer.



Nach bisherigem Kenntnisstand kam ein Kradfahrer in einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW.

Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins BWZK Koblenz verbracht, die Insassen des PKW wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Aktuell ist die Strecke für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Polizei, Feuerwehr Nassau und Rettungsdienst sind vor Ort.



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