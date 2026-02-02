Unfall im Begegnungsverkehr -Nachtragsmeldung zu Vollsperrung Lahnstraße

Demnach befuhr der Unfallverursacher die B260 aus Dausenau kommend in Richtung Lahnstein, geriet aus ungeklärter Ursache im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte im Folgenden mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Der Unfallverursacher war für kurze Zeit im Fahrzeug eingeschlossen und konnte seitens der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ems aus der misslichen Lage befreit werden. Durch das Unfallereignis wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, diese wurden zur eingehenden medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser verbracht.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die B260 musste im entsprechenden Bereich für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, circa 1,5 Stunden, voll gesperrt werden.



