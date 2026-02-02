Bad Ems
Unfall im Begegnungsverkehr -Nachtragsmeldung zu Vollsperrung Lahnstraße
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Gegen 15:40 Uhr kam es in der Lahnstraße, Bad Ems zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Lesezeit 1 Minute

Demnach befuhr der Unfallverursacher die B260 aus Dausenau kommend in Richtung Lahnstein, geriet aus ungeklärter Ursache im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte im Folgenden mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.
Der Unfallverursacher war für kurze Zeit im Fahrzeug eingeschlossen und konnte seitens der Freiwilligen Feuerwehr Bad Ems aus der misslichen Lage befreit werden. Durch das Unfallereignis wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt, diese wurden zur eingehenden medizinischen Untersuchung in Krankenhäuser verbracht.
An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.
Die B260 musste im entsprechenden Bereich für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, circa 1,5 Stunden, voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-970-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren