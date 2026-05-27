Kroppach
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Hecke beschädigt und geflüchtet
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vermutlich in der Nacht vom 26.05.2026 auf den 27.05.2026 beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückshecke in der Straße "Obere Hähnen" in Kroppach im Rangier-/Wendevorgang.


Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der / die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen, die den Unfall gesehen oder Hinweise auf den / die Verursacher/in geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
-Polizeiinspektion Hachenburg-

Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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