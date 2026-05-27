Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der / die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Personen, die den Unfall gesehen oder Hinweise auf den / die Verursacher/in geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
-Polizeiinspektion Hachenburg-
Telefon: 02662-9558-0
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Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Hecke beschädigt und geflüchtet