Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Hecke beschädigt und geflüchtet

Vermutlich in der Nacht vom 26.05.2026 auf den 27.05.2026 beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückshecke in der Straße "Obere Hähnen" in Kroppach im Rangier-/Wendevorgang.



Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der / die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Personen, die den Unfall gesehen oder Hinweise auf den / die Verursacher/in geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

-Polizeiinspektion Hachenburg-



Telefon: 02662-9558-0





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