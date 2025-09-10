Hierbei wurde ein, am rechten Straßenrand geparkter, silberner Toyota am linken Außenspiegel beschädigt.
Vermutlich stieß der Unfallverursacher beim Vorbeifahren gegen diesen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen
Betrag.
Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der
Telefonnummer 02662/95580 zu melden.
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Bad Marienberg
