Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Alpenrod

Am 16.01.2025 ereignete sich ca. um 07:30 Uhr auf der L 288 zwischen Alpenrod und Lochum eine Verkehrsunfallflucht.



Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, sodass dessen linker Außenspiegel mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW´s kollidierte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV (Audi) gehandelt haben.

Die Polizei Hachenburg bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 02662/95580 zu melden.



