Unbekannter Mann fertigt Fotos von Frauen und zeigt den Hitlergruß

Als er auf dieses Verhalten von einem Mann angesprochen worden sei beleidigte er diesen als "Nazi". Zudem hob er den rechten Arm zum "Hitlergruß". Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der Täter. Auch die drei betroffenen Frauen konnten nicht mehr angetroffen werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:



- ca. 40 bis 50 Jahre alt,

- korpulent,

- Glatze mit wenigen kurzen Haarstoppeln an der Kopfaußenseite,

- bekleidet mit einer schwarzen Badehose und einem blauen T-Shirt,

- sprach mit russischem Akzent.



Wer kann Hinweise zu dem Mann geben?

Weiterhin werden die drei Frauen gebeten, sich bei der Polizei Diez zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432-601-0





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