Obernhof
Umweltereignis – Baum stürzt auf Ferienhaus, Dach und Stromleitung beschädigt
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Aufgrund der schlechten Wetterlage stürzte in der letzten Nacht in Obernhof ein Baum auf das Dach eines Ferienhauses.

Dieses sowie eine Stromleitung wurden hierbei beschädigt, über die Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getätigt werden. Für die Räumungs- und Fällarbeiten der Feuerwehr musste der Strom durch Mitarbeiter eines Energieversorgers für kurze Zeit abgestellt werden, mehrere Haushalte in der Hauptstraße waren hiervon kurz betroffen. Es wurden keine Personen verletzt, die Reparaturarbeiten der Stromleitung werden in den kommenden Tagen durch das Energieunternehmen veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
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Telefon: 02603-970-0


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