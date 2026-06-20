Umweltereignis – Baum stürzt auf Ferienhaus, Dach und Stromleitung beschädigt

Dieses sowie eine Stromleitung wurden hierbei beschädigt, über die Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getätigt werden. Für die Räumungs- und Fällarbeiten der Feuerwehr musste der Strom durch Mitarbeiter eines Energieversorgers für kurze Zeit abgestellt werden, mehrere Haushalte in der Hauptstraße waren hiervon kurz betroffen. Es wurden keine Personen verletzt, die Reparaturarbeiten der Stromleitung werden in den kommenden Tagen durch das Energieunternehmen veranlasst.



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