Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, den 14.05.2026, gegen 19:00 Uhr wurde in Borod ein 38-jähriger Fahrer eines Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie sein Führerschien sichergestellt. Es erfolgte weiterhin die Einleitung eines entsprechendes Strafverfahrens.



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