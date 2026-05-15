Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie sein Führerschien sichergestellt. Es erfolgte weiterhin die Einleitung eines entsprechendes Strafverfahrens.
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Trunkenheitsfahrt
Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie sein Führerschien sichergestellt. Es erfolgte weiterhin die Einleitung eines entsprechendes Strafverfahrens.