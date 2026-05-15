Borod
Trunkenheitsfahrt
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Donnerstag, den 14.05.2026, gegen 19:00 Uhr wurde in Borod ein 38-jähriger Fahrer eines Transporters einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie sein Führerschien sichergestellt. Es erfolgte weiterhin die Einleitung eines entsprechendes Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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