Nastätten
Trunkenheitsfahrt und Gefährdung von Fußgängern
Am 20.02.2026 kam es gegen 22:00 Uhr in Nastätten zu einer Trunkenheitsfahrt entlang der B274.

Hierbei fuhr ein älterer VW Golf die Rheinstraße sowie Brückwiese entlang. Unter anderem beim Befahren des dortigen Kreisels kam es laut Zeugen zu einer Gefährdung von Fußgängern.
Betroffene Personen/Fußgänger werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771-93270


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

