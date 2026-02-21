Hierbei fuhr ein älterer VW Golf die Rheinstraße sowie Brückwiese entlang. Unter anderem beim Befahren des dortigen Kreisels kam es laut Zeugen zu einer Gefährdung von Fußgängern.
Betroffene Personen/Fußgänger werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Telefon: 06771-93270
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheitsfahrt und Gefährdung von Fußgängern
