Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 00:15 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Hachenburg in der Graf-Heinrich-Straße ein Pkw mit unsicherer Fahrweise auf.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

