Höhr-Grenzhausen
Trunkenheit im Straßenverkehr
Symbolbild
dpa

Am 22.03.2026 um 06:44 Uhr wurde die Polizei von einer Zeugin über einen unsicher geführten PKW auf der A48 zwischen Koblenz und Höhr-Grenzhausen informiert.

Der PKW konnte nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Polizei Montabaur in der Schillerstraße von Höhr-Grenzhausen angetroffen und kontrolliert werden. Der 38-jährige Fahrer aus der VG Dierdorf stand dabei mit 1,63 Promille unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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