Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 10.01.2026 um 09:40 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen über einen alkoholisierten PKW-Fahrer in der Eitelborner Straße von Neuhäusel in Kenntnis gesetzt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der besagte PKW-Fahrer angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 65-jährige Fahrzeugführer mit 1,51 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.



