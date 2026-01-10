Im Rahmen der Fahndung konnte der besagte PKW-Fahrer angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 65-jährige Fahrzeugführer mit 1,51 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.
Trunkenheit im Straßenverkehr
