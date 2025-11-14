Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 13.11.2025 um 22:48 Uhr wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer in der Lindenbergstraße von Deesen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei dem jungen Mann aus der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,47 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.



