Trunkenheit im Straßenverkehr

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrer mit 1,85 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein muss der Beschuldigte nicht mehr abgeben, da dieser bereits wegen früherer Fahrten unter Alkohol in amtlicher Verwahrung ist.



