Dabei stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige Fahrer mit 1,85 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein muss der Beschuldigte nicht mehr abgeben, da dieser bereits wegen früherer Fahrten unter Alkohol in amtlicher Verwahrung ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Trunkenheit im Straßenverkehr
