Los geht's ab 15 Uhr. Die Teilnahme ist ab 15 Jahre möglich. Anmeldungen werden bis zum 17.09.2025 per Mail pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de entgegen genommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hachenburg
Telefon: 02662-95580
pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Trainiere mit echten Polizisten für den Einstellungstest
Los geht's ab 15 Uhr. Die Teilnahme ist ab 15 Jahre möglich. Anmeldungen werden bis zum 17.09.2025 per Mail pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de entgegen genommen.