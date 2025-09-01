Hachenburg Trainiere mit echten Polizisten für den Einstellungstest Polizeidirektion Montabaur (ots) 01.09.2025, 14:44 Uhr

i Training für den Einstellungstest der Polizei Polizeidirektion Montabaur

Die Polizei Hachenburg bietet am 22.09.2025 in den Sportstätten des Privaten Gymnasiums in Marienstatt die Möglichkeit an, mit echten Polizisten für den Einstellungstest des Studiums für den Polizeiberuf zu trainieren.

Los geht's ab 15 Uhr. Die Teilnahme ist ab 15 Jahre möglich. Anmeldungen werden bis zum 17.09.2025 per Mail pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de entgegen genommen.



