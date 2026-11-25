Der 21-jährige Fahrer aus der Gemeinde Dornburg kam nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der leichtverletzte Fahrzeugführer flüchtete zunächst mit seinem hinteren Kennzeichenschild von der Unfallstelle, stellte sich dann jedoch der eintreffenden Polizeistreife.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt.



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