Tödlicher Verkehrsunfall

B274 - Bogel (ots) - Am Freitag den 20.06.2025 kam es gegen 12:15 Uhr auf der B274 zwischen Sankt Goarshausen und Bogel zu einem Verkehrsunfall.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 56-jährige Motorradfahrer im Verlauf einer Kurve von der Straße ab und verunfallte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, erlag der Fahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Straße ist derzeit vollgesperrt.



