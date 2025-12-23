Der Geschädigte verstarb trotz zahlreicher Ersthelfer an der Tatörtlichkeit. Die August-Horch-Straße war während der Tatortaufnahme gesperrt.
Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Tödlicher Arbeitsunfall bei Verladetätigkeiten an Fahrzeuggespann
Der Geschädigte verstarb trotz zahlreicher Ersthelfer an der Tatörtlichkeit. Die August-Horch-Straße war während der Tatortaufnahme gesperrt.