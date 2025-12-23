Tödlicher Arbeitsunfall bei Verladetätigkeiten an Fahrzeuggespann

Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es gegen 15:30 Uhr im Bereich der August-Horch-Straße in 65582 Diez zu einem Arbeitsunfall während Verladetätigkeiten von einem Kraftfahrzeug auf ein hierfür vorgesehenes Fahrzeuggespann (Zugfahrzeug mit Plattformanhänger).

Der Geschädigte verstarb trotz zahlreicher Ersthelfer an der Tatörtlichkeit. Die August-Horch-Straße war während der Tatortaufnahme gesperrt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.



