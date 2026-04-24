Nassau
Tierischer Einsatz an der Grundschule in Nassau "Schwein gehabt"
Symbolbild
dpa

Am heutigen Morgen erreichte die Polizei Bad Ems mehrere Meldungen über eine sich in hilfloser Lage befindliche junge Wildsau an der Grundschule in Nassau.

Diese hatte sich mit ihrem Kopf in einem Stabmattenzaun derart verfangen, dass sie sich ohne weitere Hilfe nicht befreien konnte. Die Polizeibeamten konnten in Zusammenarbeit mit einem anwesenden Jäger durch Einsatz einer sogenannten "Hundeschlinge" die Sau befreien und anschließend wohlbehütet im Wald wieder aussetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-970-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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