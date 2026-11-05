Die Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchwühlten deliktstypisch das ganze Wohnhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Montabaur zu melden.
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Tageswohnungseinbruch
Die Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchwühlten deliktstypisch das ganze Wohnhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Montabaur zu melden.