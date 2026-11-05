Wirges
Tageswohnungseinbruch
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Am 05.11.2026 zwischen 14:00 bis 17:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Theodor-Heuss-Ring in Wirges ein.

Die Täter hebelten eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchwühlten deliktstypisch das ganze Wohnhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und entkamen unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Montabaur zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK

Telefon: 02602-9226-0


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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