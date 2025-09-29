Tageswohnungseinbruch

Am 29.09.2025 in der Zeit zwischen 15:40 und 16:15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Mons-Tabor-Straße in Montabaur ein.

Die Tür zur Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und konnten in der kurzfristigen Abwesenheit der Geschädigten unerkannt entkommen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.



