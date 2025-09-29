Die Tür zur Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und konnten in der kurzfristigen Abwesenheit der Geschädigten unerkannt entkommen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
Steuler, PHK
Telefon: 02602-9226-0
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell
Tageswohnungseinbruch
Die Tür zur Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde mit brachialer Gewalt geöffnet und anschließend die Räume durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld und konnten in der kurzfristigen Abwesenheit der Geschädigten unerkannt entkommen. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen.