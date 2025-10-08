Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Die unbekannten Täter hebelten in der Densenaustraße die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt in das Gebäude. Über das Diebesgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die drei Täter wurden von Anwohnern nach der Tat beobachtet, wie diese in einem weißen Kastenwagen mit ausländischer Zulassung flüchteten. Die drei Männer seien alle ca. 30 Jahre alt gewesen und trugen Basecaps. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalinspektion in Montabaur entgegen.



