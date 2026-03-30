Suchmaßnahmen nach Betrugsdelikt

Die zwei männlichen Beschuldigten flüchteten zunächst mit einem Taxi in Richtung Nomborn.



Dort verließen die zwei Beschuldigten das Taxi und setzten ihre Flucht zu Fuß in ein Waldgebiet fort. Im Raum Nomborn kam es daher zu groß angelegten Suchmaßnahmen nach den Beschuldigten durch die Polizei. Auch ein Hubschrauber war dafür im Einsatz.



Zurzeit kommt es zu vielen Meldungen in den sozialen Netzwerken hinsichtlich "mehrerer maskierter und bewaffneter Bankräuber". Dabei handelt es sich um Falschmeldungen. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.



Die Suchmaßnahmen sind abgeschlossen und die Beschuldigten konnten mittlerweile identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.



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