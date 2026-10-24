Bad Ems
Sturm entwurzelt Baum in Bad Ems / Mehrere Häuser beschädigt
Symbolbild
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dpa

Starke Windböen entwurzelten in Bad Ems im Schlesierweg einen Baum, der in der Folge auf eine Stromfreileitung stürzte.

Lesezeit 1 Minute

Durch die einwirkenden Kräfte wurden sowohl die Freileitung als auch das Dach eines Hauses im Sudetenweg erheblich beschädigt.
Auch weitere Häuser in der Nachbarschaft wurden durch die unter der Last des Baumes verzogene Freileitung in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere an die Freileitung angeschlossene Gebäude sind derzeit ohne Strom.
Die Feuerwehr Bad Ems und der Energieversorger Syna befinden sich weiterhin im Einsatz. Eine konkrete Angabe zur Dauer des Stromausfalls kann derzeit noch nicht gemacht werden.
Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch unklar. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Bad Ems
Vargiolu, PK
Telefon: 02603/970-0
E-Mail: pibadems@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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