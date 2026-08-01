Enspel
Straßenverkehrsgefährung
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, dem 29.07.2026, gegen 07:37 Uhr, ereignete sich auf der L281, in der Gemarkung Enspel, eine Straßenverkehrsgefährung.

In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Fahrer eines blauen KIA Ceed aus Richtung Hachenburg kommend, in Richtung Langenhahn fahrend, mehrere vorausfahrende Fahrzeuge. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer musste stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0
piwesterburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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